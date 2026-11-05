Börse London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels fester

Um 09:10 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,92 Prozent fester bei 10 929,05 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,232 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 10 829,26 Punkten in den Handel, nach 10 829,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 828,89 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 948,24 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 1,86 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 497,94 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 888,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, stand der FTSE 100 bei 9 777,08 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 9,83 Prozent zu. Bei 10 989,45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Endeavour Mining (+ 5,85 Prozent auf 39,99 GBP), BT Group (+ 5,14 Prozent auf 2,44 GBP), Diageo (+ 4,55 Prozent auf 18,97 GBP), Fresnillo (+ 4,00 Prozent auf 25,46 GBP) und Coca-Cola European Partners (+ 3,84 Prozent auf 115,84 USD). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen BAE Systems (-3,82 Prozent auf 19,12 GBP), Ithaca Energy (-3,18 Prozent auf 2,50 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,87 Prozent auf 37,25 GBP), Auto Trader Group (-1,75 Prozent auf 5,61 GBP) und BP (-1,71 Prozent auf 5,62 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 5 445 104 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit 262,769 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at