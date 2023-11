Börse London in Grün: Am Nachmittag Pluszeichen im FTSE 100

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in London optimistisch.

Am Dienstag notiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,29 Prozent fester bei 7 447,00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,295 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 425,83 Punkten in den Handel, nach 7 425,83 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 7 386,66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 453,40 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, den Stand von 7 599,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 507,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2022, wurde der FTSE 100 mit 7 385,17 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2023 fiel der Index bereits um 1,42 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8 047,06 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 206,82 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Ocado Group (+ 13,85 Prozent auf 5,84 GBP), DCC (+ 11,49 Prozent auf 52,02 GBP), Segro (+ 6,49 Prozent auf 8,17 GBP), Anglo American (+ 6,40 Prozent auf 21,62 GBP) und Informa (+ 6,10 Prozent auf 7,45 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Vodafone Group (-3,75 Prozent auf 0,75 GBP), BAE Systems (-2,66 Prozent auf 10,79 GBP), M&G (-2,07 Prozent auf 2,03 GBP), Smurfit Kappa (-1,84 Prozent auf 31,90 EUR) und BT Group (-1,50 Prozent auf 1,21 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 ist die Vodafone Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 28 443 046 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 198,329 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 4,24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 10,77 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

