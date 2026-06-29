Börse London in Grün: Das macht der FTSE 100 aktuell

Der FTSE 100 zeigt sich am ersten Tag der Woche wenig bewegt.

Um 15:41 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,01 Prozent stärker bei 10 508,95 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,119 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 10 507,83 Punkte an der Kurstafel, nach 10 508,02 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 10 473,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 521,03 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 29.05.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10 409,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 967,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Wert von 8 798,91 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,61 Prozent zu. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Bank of Georgia Group (+ 3,50 Prozent auf 112,50 GBP), Entain (+ 1,87 Prozent auf 5,89 GBP), Intermediate Capital Group (+ 1,81 Prozent auf 16,83 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,70 Prozent auf 14,35 GBP) und Computacenter (+ 1,69 Prozent auf 43,26 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Babcock International (-3,54 Prozent auf 9,37 GBP), Endeavour Mining (-3,45 Prozent auf 37,19 GBP), Persimmon (-1,98 Prozent auf 10,88 GBP), Fresnillo (-1,92 Prozent auf 28,13 GBP) und International Consolidated Airlines (-1,87 Prozent auf 4,74 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 28 378 744 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 283,293 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at