St.James's Place Aktie

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WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376

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Index im Blick 16.09.2026 15:58:58

Börse London in Grün: Das macht der FTSE 100 nachmittags

Börse London in Grün: Das macht der FTSE 100 nachmittags

Der FTSE 100 steigt aktuell.

Am Mittwoch tendiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,43 Prozent fester bei 10 703,81 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,195 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 10 658,22 Punkte an der Kurstafel, nach 10 658,13 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 735,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 655,82 Punkten.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 0,497 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 750,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 494,21 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 195,66 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,56 Prozent aufwärts. Bei 10 989,45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Barratt Developments (+ 10,35 Prozent auf 3,05 GBP), Persimmon (+ 5,37 Prozent auf 11,58 GBP), Babcock International (+ 3,33 Prozent auf 10,27 GBP), Fresnillo (+ 3,26 Prozent auf 29,44 GBP) und Antofagasta (+ 3,11 Prozent auf 36,10 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Metlen Energy Metals (-2,90 Prozent auf 45,54 EUR), Marks Spencer (-1,80 Prozent auf 3,69 GBP), StJamess Place (-1,66 Prozent auf 10,95 GBP), Aberdeen Group (-1,41 Prozent auf 2,38 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,41 Prozent auf 36,01 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 50 702 275 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 307,839 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Aberdeen Group 2,82 1,73% Aberdeen Group
Antofagasta plc 42,41 0,28% Antofagasta plc
Babcock International 11,92 1,88% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 158,00 1,28% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,62 1,12% Barratt Developments PLC
Fresnillo PLC 33,72 0,60% Fresnillo PLC
HSBC Holdings plc 17,83 1,33% HSBC Holdings plc
Lloyds Banking Group 1,29 0,62% Lloyds Banking Group
Marks & Spencer plc 4,24 -1,85% Marks & Spencer plc
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 45,56 -0,13% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
Persimmon plc 13,54 0,45% Persimmon plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 41,70 0,06% Shell (ex Royal Dutch Shell)
St.James's Place PLC 12,70 0,00% St.James's Place PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 713,37 0,23%

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