Börse London in Grün: FTSE 100 am Freitagnachmittag freundlich

Am Freitag zeigen sich die Börsianer in London optimistisch.

Um 15:40 Uhr gewinnt der FTSE 100 im LSE-Handel 1,10 Prozent auf 10 417,62 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,935 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,012 Prozent auf 10 302,68 Punkte an der Kurstafel, nach 10 303,88 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10 468,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 302,68 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,468 Prozent. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 12.05.2026, bei 10 265,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 305,15 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 884,92 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,69 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit International Consolidated Airlines (+ 5,66 Prozent auf 4,30 GBP), Anglo American (+ 4,47 Prozent auf 39,74 GBP), Barclays (+ 4,34 Prozent auf 4,68 GBP), Antofagasta (+ 4,28 Prozent auf 40,21 GBP) und NatWest Group (+ 3,81 Prozent auf 6,10 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil BP (-2,53 Prozent auf 5,32 GBP), BAE Systems (-2,34 Prozent auf 18,97 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,23 Prozent auf 32,03 GBP), Flutter Entertainment (-1,15 Prozent auf 82,46 GBP) und Bunzl (-1,09 Prozent auf 25,30 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 63 366 732 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 257,445 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,54 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at