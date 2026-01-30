Börse London in Grün: FTSE 100 am Freitagnachmittag im Aufwind

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,47 Prozent fester bei 10 220,03 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,825 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 10 171,80 Punkten, nach 10 171,76 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10 141,61 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 234,01 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,758 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 940,71 Punkte. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 30.10.2025, einen Stand von 9 760,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 646,88 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,70 Prozent zu. Bei 10 277,72 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 951,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Smith Nephew (+ 2,68 Prozent auf 12,46 GBP), International Consolidated Airlines (+ 2,61 Prozent auf 4,21 GBP), Lloyds Banking Group (+ 2,44 Prozent auf 1,08 GBP), WPP 2012 (+ 2,16 Prozent auf 3,03 GBP) und J Sainsbury (+ 2,09 Prozent auf 3,23 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Fresnillo (-5,18 Prozent auf 36,98 GBP), Airtel Africa (-5,09 Prozent auf 3,24 GBP), Antofagasta (-3,96 Prozent auf 36,36 GBP), Flutter Entertainment (-2,42 Prozent auf 119,05 GBP) und Rentokil Initial (-1,83 Prozent auf 4,51 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 54 266 519 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 249,328 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,35 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

