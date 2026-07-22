Börse London in Grün: FTSE 100 am Mittag mit Zuschlägen

Am Mittwochmittag zeigen sich die Börsianer in London zuversichtlich.

Am Mittwoch erhöht sich der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,94 Prozent auf 10 685,18 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,153 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent leichter bei 10 585,87 Punkten in den Handel, nach 10 585,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 733,65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 568,72 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der FTSE 100 bereits um 0,801 Prozent. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 22.06.2026, bei 10 437,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, wies der FTSE 100 10 476,46 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 023,81 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,38 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Segro (+ 4,55 Prozent auf 9,09 GBP), Endeavour Mining (+ 3,18 Prozent auf 36,67 GBP), Prudential (+ 2,58 Prozent auf 10,96 GBP), Standard Chartered (+ 2,42 Prozent auf 21,58 GBP) und Fresnillo (+ 2,34 Prozent auf 26,26 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Burberry (-2,30 Prozent auf 10,62 GBP), IG Group (-1,66 Prozent auf 17,15 GBP), Games Workshop Group (-1,54 Prozent auf 198,30 GBP), Investec (-1,35 Prozent auf 6,23 GBP) und Sage (-1,13 Prozent auf 8,26 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 31 574 988 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 298,236 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 14,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at