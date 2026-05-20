Börse London in Grün: FTSE 100 am Mittwochmittag im Aufwind

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,07 Prozent fester bei 10 337,76 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,954 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent höher bei 10 330,70 Punkten, nach 10 330,55 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 10 279,07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 338,29 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,40 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 609,08 Punkte. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 20.02.2026, einen Stand von 10 686,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 781,12 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,89 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit RS Group (+ 12,78 Prozent auf 6,77 GBP), Marks Spencer (+ 4,15 Prozent auf 3,40 GBP), Antofagasta (+ 2,00 Prozent auf 37,22 GBP), Fresnillo (+ 1,97 Prozent auf 32,56 GBP) und Anglo American (+ 1,94 Prozent auf 37,28 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Experian (-5,13 Prozent auf 25,71 GBP), Auto Trader Group (-2,80 Prozent auf 4,89 GBP), RELX (-2,33 Prozent auf 24,68 GBP), WPP 2012 (-1,69 Prozent auf 2,74 GBP) und JD Sports Fashion (-1,66 Prozent auf 0,74 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 14 173 552 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 265,291 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,41 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at