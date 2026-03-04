Sage Aktie
04.03.2026 15:59:54
Börse London in Grün: FTSE 100 am Nachmittag fester
Am Mittwoch gewinnt der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,70 Prozent auf 10 557,06 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 3,100 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 10 483,91 Punkte an der Kurstafel, nach 10 484,13 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 443,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 10 583,75 Einheiten.
FTSE 100-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn sank der FTSE 100 bereits um 3,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.02.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 402,34 Punkten. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 04.12.2025, bei 9 710,87 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 04.03.2025, mit 8 759,00 Punkten bewertet.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 6,09 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
FTSE 100-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Ocado Group (+ 5,17 Prozent auf 2,03 GBP), Metlen Energy Metals (+ 4,32 Prozent auf 34,80 EUR), Imperial Brands (+ 3,32 Prozent auf 33,03 GBP), Rolls-Royce (+ 3,03 Prozent auf 13,43 GBP) und Informa (+ 2,95 Prozent auf 8,02 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Weir Group (-9,94 Prozent auf 30,64 GBP), Auto Trader Group (-2,89 Prozent auf 4,61 GBP), Sage (-2,24 Prozent auf 8,28 GBP), Bunzl (-2,17 Prozent auf 21,68 GBP) und BP (-1,91 Prozent auf 4,84 GBP) unter Druck.
FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 56 754 901 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 271,964 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der FTSE 100-Werte
Im FTSE 100 weist die WPP 2012-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,69 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
