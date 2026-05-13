Börse London in Grün: FTSE 100 am Nachmittag in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in London heute.

Um 15:40 Uhr verbucht der FTSE 100 im LSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,24 Prozent auf 10 290,46 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,948 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,004 Prozent tiefer bei 10 264,91 Punkten, nach 10 265,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 360,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 240,39 Punkten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,556 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 13.04.2026, den Wert von 10 582,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 446,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 602,92 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,41 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Intertek (+ 6,51 Prozent auf 56,45 GBP), Metlen Energy Metals (+ 5,83 Prozent auf 39,58 EUR), Antofagasta (+ 5,64 Prozent auf 41,77 GBP), Anglo American (+ 4,39 Prozent auf 40,69 GBP) und Rio Tinto (+ 3,86 Prozent auf 82,26 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Airtel Africa (-11,55 Prozent auf 3,66 GBP), Flutter Entertainment (-6,15 Prozent auf 68,42 GBP), RELX (-4,32 Prozent auf 23,49 GBP), Experian (-2,93 Prozent auf 25,71 GBP) und Sage (-2,73 Prozent auf 8,55 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 50 795 361 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 263,863 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at