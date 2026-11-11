Börse London in Grün: FTSE 100 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel letztendlich um 0,78 Prozent stärker bei 10 835,47 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,274 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 10 751,67 Punkte an der Kurstafel, nach 10 751,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10 842,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 751,67 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 1,52 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 10 552,05 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Wert von 10 844,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 899,60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,89 Prozent nach oben. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Computacenter (+ 4,67 Prozent auf 49,28 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 3,60 Prozent auf 76,20 GBP), Halma (+ 2,71 Prozent auf 35,64 GBP), BP (+ 2,68 Prozent auf 5,67 GBP) und Informa (+ 2,65 Prozent auf 8,82 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil JD Sports Fashion (-3,01 Prozent auf 0,95 GBP), Babcock International (-2,07 Prozent auf 10,40 GBP), GSK (-1,56 Prozent auf 18,87 GBP), Associated British Foods (-1,24 Prozent auf 19,84 GBP) und Kingfisher (-1,12 Prozent auf 3,70 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 101 084 977 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 273,787 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at