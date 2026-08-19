Börse London in Grün: FTSE 100 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Beim FTSE 100 lassen sich am Mittwochmorgen erneut Gewinne beobachten.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,08 Prozent stärker bei 10 736,49 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,202 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent leichter bei 10 727,84 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10 728,04 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 726,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 745,28 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der FTSE 100 bereits um 0,125 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 600,37 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 19.05.2026, den Wert von 10 330,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 189,22 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,89 Prozent nach oben. Bei 10 989,45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Coca-Cola European Partners (+ 1,83 Prozent auf 107,50 USD), Rio Tinto (+ 1,14 Prozent auf 72,00 GBP), Anglo American (+ 1,10 Prozent auf 38,73 GBP), Glencore (+ 1,05 Prozent auf 5,57 GBP) und Weir Group (+ 0,77 Prozent auf 26,06 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Smith Nephew (-3,15 Prozent auf 10,76 GBP), IG Group (-1,44 Prozent auf 13,65 GBP), Whitbread (-1,01 Prozent auf 24,41 GBP), Burberry (-0,92 Prozent auf 10,65 GBP) und Experian (-0,87 Prozent auf 28,50 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 3 605 243 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 307,257 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Mit 14,84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at