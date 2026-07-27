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LSE-Handel im Blick 27.07.2026 17:58:32

Börse London in Grün: FTSE 100 bewegt letztendlich im Plus

Börse London in Grün: FTSE 100 bewegt letztendlich im Plus

Letztendlich wagten sich die Anleger in London aus der Reserve.

Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel zum Handelsschluss um 0,42 Prozent stärker bei 10 781,75 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,211 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10 736,14 Punkten, nach 10 736,23 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 736,14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 820,94 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 508,02 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 321,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, einen Stand von 9 120,31 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 8,35 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Vodafone Group (+ 4,84 Prozent auf 1,20 GBP), RELX (+ 4,44 Prozent auf 26,82 GBP), Auto Trader Group (+ 4,44 Prozent auf 5,11 GBP), Airtel Africa (+ 4,25 Prozent auf 3,48 GBP) und JD Sports Fashion (+ 4,20 Prozent auf 0,93 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Glencore (-3,39 Prozent auf 5,19 GBP), BP (-2,57 Prozent auf 5,34 GBP), IMI (-2,30 Prozent auf 29,80 GBP), Antofagasta (-2,20 Prozent auf 35,51 GBP) und Anglo American (-2,15 Prozent auf 36,41 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 85 487 018 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 312,261 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Auto Trader Group PLC 6,00 4,35% Auto Trader Group PLC
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BP plc (British Petrol) 6,25 -2,28% BP plc (British Petrol)
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