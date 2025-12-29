Börse London in Grün: FTSE 100 bewegt sich am Nachmittag im Plus

Um 15:42 Uhr gewinnt der FTSE 100 im LSE-Handel 0,06 Prozent auf 9 876,61 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,854 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9 870,69 Punkten in den Handel, nach 9 870,68 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 9 858,46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 9 892,79 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 9 720,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 299,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 149,78 Punkten berechnet.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 19,57 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit B&M European Value Retail SA Reg (+ 3,64 Prozent auf 1,67 GBP), Metlen Energy Metals (+ 3,13 Prozent auf 44,14 EUR), ConvaTec (+ 2,61 Prozent auf 2,44 GBP), Land Securities Group (+ 2,47 Prozent auf 6,23 GBP) und Segro (+ 2,21 Prozent auf 7,21 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Ocado Group (-1,86 Prozent auf 2,37 GBP), BAT (-1,73 Prozent auf 41,42 GBP), BT Group (-1,41 Prozent auf 1,82 GBP), Hiscox (-1,19 Prozent auf 14,11 GBP) und Rolls-Royce (-1,04 Prozent auf 11,38 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im FTSE 100 sticht die Vodafone Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 12 208 286 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 242,714 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Die 3i-Aktie präsentiert mit 4,92 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

