Legal & General Aktie

Legal & General für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100-Kursentwicklung 29.12.2025 15:59:20

Börse London in Grün: FTSE 100 bewegt sich am Nachmittag im Plus

Börse London in Grün: FTSE 100 bewegt sich am Nachmittag im Plus

Heute herrscht in London ein ruhiger Handel.

Um 15:42 Uhr gewinnt der FTSE 100 im LSE-Handel 0,06 Prozent auf 9 876,61 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,854 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9 870,69 Punkten in den Handel, nach 9 870,68 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 9 858,46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 9 892,79 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 9 720,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 299,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 149,78 Punkten berechnet.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 19,57 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit B&M European Value Retail SA Reg (+ 3,64 Prozent auf 1,67 GBP), Metlen Energy Metals (+ 3,13 Prozent auf 44,14 EUR), ConvaTec (+ 2,61 Prozent auf 2,44 GBP), Land Securities Group (+ 2,47 Prozent auf 6,23 GBP) und Segro (+ 2,21 Prozent auf 7,21 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Ocado Group (-1,86 Prozent auf 2,37 GBP), BAT (-1,73 Prozent auf 41,42 GBP), BT Group (-1,41 Prozent auf 1,82 GBP), Hiscox (-1,19 Prozent auf 14,11 GBP) und Rolls-Royce (-1,04 Prozent auf 11,38 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im FTSE 100 sticht die Vodafone Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 12 208 286 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 242,714 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Die 3i-Aktie präsentiert mit 4,92 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Legal & General plcmehr Nachrichten

Analysen zu Legal & General plcmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 37,00 2,21% 3i plc
AstraZeneca PLC 157,20 -0,06% AstraZeneca PLC
B&M European Value Retail SA. Reg. shs 1,83 4,57% B&M European Value Retail SA. Reg. shs
BAT PLC (British American Tobacco) 47,50 -1,86% BAT PLC (British American Tobacco)
BT Group plc 2,06 -2,83% BT Group plc
ConvaTec PLC 2,48 -8,15% ConvaTec PLC
Diploma PLC 60,00 -0,83% Diploma PLC
Hiscox Ltd 15,90 0,00% Hiscox Ltd
Land Securities Group 6,20 -8,15% Land Securities Group
Legal & General plc 2,98 0,00% Legal & General plc
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 43,90 -2,57% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
Ocado Group PLC 2,69 -0,11% Ocado Group PLC
Rolls-Royce Plc 13,06 -2,54% Rolls-Royce Plc
Segro PLC (REIT) 8,05 3,21% Segro PLC (REIT)
Vodafone Group PLC 1,12 1,23% Vodafone Group PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 871,86 0,01%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX wenig bewegt -- US-Börsen etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendiert zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notieren im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen