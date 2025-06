Börse London in Grün: FTSE 100 fester

Der FTSE 100 befindet sich am Dienstag im Aufwärtstrend.

Um 15:42 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,56 Prozent aufwärts auf 8 882,01 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,682 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 832,28 Punkte an der Kurstafel, nach 8 832,28 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 8 886,06 Punkte, das Tagestief hingegen 8 832,28 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, notierte der FTSE 100 bei 8 554,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.03.2025, stand der FTSE 100 noch bei 8 600,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 228,48 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 7,53 Prozent zu. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 8 908,82 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Barratt Developments (+ 4,33 Prozent auf 4,70 GBP), Marks Spencer (+ 3,87 Prozent auf 3,74 GBP), Taylor Wimpey (+ 3,58 Prozent auf 1,21 GBP), Segro (+ 3,36 Prozent auf 7,07 GBP) und Melrose Industries (+ 2,64 Prozent auf 4,97 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil B&M European Value Retail SA Reg (-3,10 Prozent auf 2,68 GBP), Next (-2,18 Prozent auf 125,61 GBP), Standard Chartered (-2,12 Prozent auf 11,57 GBP), 3i (-1,32 Prozent auf 42,77 GBP) und Barclays (-1,29 Prozent auf 3,28 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 30 959 634 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 197,560 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,28 zu Buche schlagen. Die Phoenix Group-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

