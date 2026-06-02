Börse London in Grün: FTSE 100 im Plus

Für den FTSE 100 geht es derzeit aufwärts.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,27 Prozent höher bei 10 366,46 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,979 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,006 Prozent schwächer bei 10 338,38 Punkten, nach 10 338,95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 395,71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 338,38 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, einen Wert von 10 363,93 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 780,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8 774,26 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,17 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Ocado Group (+ 4,08 Prozent auf 2,09 GBP), Flutter Entertainment (+ 3,89 Prozent auf 77,98 GBP), Rightmove (+ 3,84 Prozent auf 4,44 GBP), Kingfisher (+ 3,26 Prozent auf 2,85 GBP) und Fresnillo (+ 3,18 Prozent auf 33,45 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen BAT (-3,46 Prozent auf 44,23 GBP), Airtel Africa (-3,12 Prozent auf 3,42 GBP), Imperial Brands (-1,75 Prozent auf 26,41 GBP), BP (-1,73 Prozent auf 5,27 GBP) und Haleon (-1,32 Prozent auf 3,23 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 11 965 171 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 277,069 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die 3i-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at