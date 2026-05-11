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FTSE 100-Performance im Fokus 11.05.2026 17:58:50

Börse London in Grün: FTSE 100 legt zum Ende des Montagshandels zu

Börse London in Grün: FTSE 100 legt zum Ende des Montagshandels zu

Der FTSE 100 befand sich zum Handelsende im Aufwind.

Zum Handelsende ging es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,36 Prozent aufwärts auf 10 269,43 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,935 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 10 233,56 Punkte an der Kurstafel, nach 10 233,07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Montag bei 10 226,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 286,57 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 600,53 Punkten. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 11.02.2026, bei 10 472,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, den Stand von 8 554,80 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,20 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Airtel Africa (+ 14,50 Prozent auf 4,20 GBP), International Consolidated Airlines (+ 6,42 Prozent auf 4,10 GBP), Anglo American (+ 3,92 Prozent auf 40,00 GBP), Antofagasta (+ 3,71 Prozent auf 40,42 GBP) und Fresnillo (+ 3,53 Prozent auf 36,98 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Flutter Entertainment (-7,15 Prozent auf 70,10 GBP), JD Sports Fashion (-4,58 Prozent auf 0,72 GBP), Entain (-3,91 Prozent auf 5,27 GBP), Burberry (-3,35 Prozent auf 11,70 GBP) und Whitbread (-3,20 Prozent auf 23,33 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 76 641 341 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 262,093 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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3i plc 27,61 -3,16% 3i plc
Airtel Africa 4,18 0,14% Airtel Africa
Antofagasta plc 49,07 0,08% Antofagasta plc
Burberry plc 13,91 2,06% Burberry plc
Entain PLC Registered Shs 6,11 0,26% Entain PLC Registered Shs
Flutter Entertainment 78,00 -3,11% Flutter Entertainment
Fresnillo PLC 44,18 2,22% Fresnillo PLC
HSBC Holdings plc 15,30 -0,31% HSBC Holdings plc
IMI PLC 31,60 1,28% IMI PLC
International Consolidated Airlines S.A. 4,54 0,27% International Consolidated Airlines S.A.
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,79 0,00% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Legal & General plc 2,88 0,03% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,11 0,09% Lloyds Banking Group
Whitbread PLC 26,56 0,30% Whitbread PLC

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FTSE 100 10 325,35 0,58%

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