Börse London in Grün: FTSE 100 liegt letztendlich im Plus

Am Freitag ging der FTSE 100 den Handel nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 7 608,08 Punkten aus dem Freitagshandel. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,379 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 601,85 Punkte an der Kurstafel, nach 7 601,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 674,19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 601,85 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,987 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.08.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 464,99 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.06.2023, bei 7 471,69 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 29.09.2022, einen Stand von 6 881,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 0,715 Prozent. Bei 8 047,06 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 206,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit JD Sports Fashion (+ 4,80 Prozent auf 1,50 GBP), Severn Trent (+ 4,42 Prozent auf 23,65 GBP), Croda International (+ 4,31 Prozent auf 49,15 GBP), United Utilities (+ 4,08 Prozent auf 9,48 GBP) und Ocado Group (+ 3,34 Prozent auf 6,00 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Hargreaves Lansdown (-2,05 Prozent auf 7,73 GBP), BAE Systems (-2,03 Prozent auf 9,98 GBP), BP (-1,79 Prozent auf 5,31 GBP), Flutter Entertainment (-1,22 Prozent auf 133,90 GBP) und Melrose Industries (-1,20 Prozent auf 4,69 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 70 635 416 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 201,648 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

In diesem Jahr verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

