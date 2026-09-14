Börse London in Grün: FTSE 100 liegt zum Start im Plus

Am Montag gewinnt der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,58 Prozent auf 10 712,16 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,181 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,005 Prozent fester bei 10 650,92 Punkten, nach 10 650,44 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 650,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 712,17 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 14.08.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 750,11 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, mit 10 471,72 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, einen Stand von 9 283,29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 7,65 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit RELX (+ 4,24 Prozent auf 25,80 GBP), Sage (+ 3,97 Prozent auf 9,96 GBP), Smith Nephew (+ 3,02 Prozent auf 10,39 GBP), Experian (+ 2,80 Prozent auf 28,60 GBP) und GSK (+ 2,57 Prozent auf 18,16 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Halma (-2,81 Prozent auf 35,32 GBP), Fresnillo (-2,09 Prozent auf 29,51 GBP), International Consolidated Airlines (-1,86 Prozent auf 4,12 GBP), Antofagasta (-1,74 Prozent auf 37,24 GBP) und Anglo American (-1,28 Prozent auf 39,39 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 1 611 810 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 311,127 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at