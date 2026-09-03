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FTSE 100 aktuell 03.09.2026 12:26:57

Börse London in Grün: FTSE 100 mit Kursplus

Börse London in Grün: FTSE 100 mit Kursplus

Am Donnerstag legen Anleger in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Donnerstag erhöht sich der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,07 Prozent auf 10 764,17 Punkte. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,209 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent stärker bei 10 756,77 Punkten in den Handel, nach 10 756,45 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 742,66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 776,50 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der FTSE 100 bereits um 0,558 Prozent nach. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 857,70 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, lag der FTSE 100 bei 10 332,30 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 03.09.2025, mit 9 177,99 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8,17 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Airtel Africa (+ 3,54 Prozent auf 3,54 GBP), Vodafone Group (+ 3,24 Prozent auf 1,23 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,71 Prozent auf 88,00 GBP), Experian (+ 1,60 Prozent auf 29,22 GBP) und Weir Group (+ 1,43 Prozent auf 26,94 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Admiral Group (-1,98 Prozent auf 38,56 GBP), Aviva (-1,88 Prozent auf 7,18 GBP), Burberry (-1,86 Prozent auf 10,56 GBP), Bunzl (-1,40 Prozent auf 26,76 GBP) und Severn Trent (-1,21 Prozent auf 29,50 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 15 968 263 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 306,076 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Airtel Africa 4,06 2,22% Airtel Africa
Aviva PLC Registered Shs 8,54 -0,67% Aviva PLC Registered Shs
Babcock International 11,52 -0,86% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 156,00 0,65% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Bunzl plc 31,34 -1,57% Bunzl plc
Burberry plc 12,69 2,63% Burberry plc
Experian PLC 34,20 2,40% Experian PLC
HSBC Holdings plc 18,08 0,39% HSBC Holdings plc
Lloyds Banking Group 1,31 1,59% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 102,55 1,53% London Stock Exchange (LSE)
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