Börse London in Grün: FTSE 100 schlussendlich freundlich

Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel zum Handelsschluss um 0,70 Prozent stärker bei 10 922,85 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,144 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 10 846,87 Punkte an der Kurstafel, nach 10 846,70 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 845,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 10 934,94 Einheiten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der FTSE 100 bereits um 2,21 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.01.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 207,80 Punkten. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 27.11.2025, bei 9 693,93 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 27.02.2025, mit 8 756,21 Punkten bewertet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 9,76 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Diageo (+ 4,82 Prozent auf 16,63 GBP), Rightmove (+ 4,34 Prozent auf 4,47 GBP), BT Group (+ 4,28 Prozent auf 2,17 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 4,24 Prozent auf 88,60 GBP) und Fresnillo (+ 3,31 Prozent auf 42,40 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Flutter Entertainment (-14,99 Prozent auf 77,12 GBP), Melrose Industries (-11,59 Prozent auf 5,66 GBP), International Consolidated Airlines (-7,35 Prozent auf 4,24 GBP), Ocado Group (-4,50 Prozent auf 2,10 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (-4,30 Prozent auf 13,14 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Vodafone Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 139 397 235 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 273,282 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 weist die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,11 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

