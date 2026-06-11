Börse London in Grün: FTSE 100 steigt letztendlich

Am Abend wagten sich die Börsianer in London aus der Reserve.

Schlussendlich stand im LSE-Handel ein Plus von 0,48 Prozent auf 10 303,88 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,927 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 10 255,16 Punkte an der Kurstafel, nach 10 254,81 Punkten am Vortag.

Bei 10 370,15 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 252,27 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,629 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 269,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 353,77 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 11.06.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8 864,35 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 3,54 Prozent zu Buche. Bei 10 934,94 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Standard Chartered (+ 3,41 Prozent auf 18,52 GBP), easyJet (+ 2,73 Prozent auf 4,90 GBP), Airtel Africa (+ 2,65 Prozent auf 3,56 GBP), Prudential (+ 2,53 Prozent auf 9,50 GBP) und Anglo American (+ 2,48 Prozent auf 38,04 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Halma (-15,38 Prozent auf 39,28 GBP), Sage (-5,25 Prozent auf 8,06 GBP), Intermediate Capital Group (-4,67 Prozent auf 17,16 GBP), Flutter Entertainment (-3,81 Prozent auf 83,42 GBP) und RELX (-3,38 Prozent auf 24,62 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 98 679 966 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 261,149 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,14 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at