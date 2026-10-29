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LSE-Handel im Blick 29.10.2026 12:26:58

Börse London in Grün: FTSE 100 verbucht mittags Gewinne

Börse London in Grün: FTSE 100 verbucht mittags Gewinne

Am Donnerstagmittag zeigen sich die Anleger in London zuversichtlich.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,39 Prozent stärker bei 10 736,27 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,242 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,004 Prozent auf 10 694,02 Punkte an der Kurstafel, nach 10 694,50 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 10 757,06 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 694,02 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der FTSE 100 bereits um 0,424 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 636,71 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 908,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 756,14 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,89 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit BAE Systems (+ 3,01 Prozent auf 20,86 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,87 Prozent auf 40,70 GBP), Melrose Industries (+ 2,33 Prozent auf 4,74 GBP), 3i (+ 2,21 Prozent auf 24,07 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 1,86 Prozent auf 4,11 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Haleon (-14,69 Prozent auf 3,19 GBP), StJamess Place (-6,60 Prozent auf 10,40 GBP), Lloyds Banking Group (-4,87 Prozent auf 0,99 GBP), NatWest Group (-2,23 Prozent auf 6,32 GBP) und Glencore (-1,87 Prozent auf 5,31 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 96 940 115 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht im FTSE 100 mit 268,802 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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3i plc 28,85 1,51% 3i plc
BAE Systems plc 24,62 -1,01% BAE Systems plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 141,00 -6,62% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,88 0,52% Barratt Developments PLC
Glencore plc 6,21 -2,66% Glencore plc
Haleon PLC 3,88 0,03% Haleon PLC
International Consolidated Airlines S.A. 4,84 -1,41% International Consolidated Airlines S.A.
Lloyds Banking Group 1,11 -5,68% Lloyds Banking Group
Melrose Industries PLC Registered Shs 5,62 -0,43% Melrose Industries PLC Registered Shs
NatWest Group PLC Registered Shs 6,95 -8,57% NatWest Group PLC Registered Shs
Shell (ex Royal Dutch Shell) 48,57 0,24% Shell (ex Royal Dutch Shell)
St.James's Place PLC 12,50 -3,10% St.James's Place PLC

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FTSE 100 10 729,78 0,07%

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