Börse London in Grün: FTSE 100 verbucht zum Start Zuschläge

Der FTSE 100 hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,21 Prozent höher bei 10 066,27 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,801 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 10 044,70 Punkte an der Kurstafel, nach 10 044,69 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 077,36 Punkte, das Tagestief hingegen 10 032,92 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 1,15 Prozent. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.12.2025, bei 9 642,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 509,40 Punkte. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 09.01.2025, einen Stand von 8 319,69 Punkten.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Glencore (+ 7,43 Prozent auf 4,44 GBP), Antofagasta (+ 2,25 Prozent auf 34,11 GBP), BP (+ 1,88 Prozent auf 4,23 GBP), Flutter Entertainment (+ 1,82 Prozent auf 162,45 GBP) und Marks Spencer (+ 1,60 Prozent auf 3,50 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen J Sainsbury (-3,89 Prozent auf 3,16 GBP), Rio Tinto (-2,60 Prozent auf 60,33 GBP), Tesco (-1,80 Prozent auf 4,15 GBP), Aviva (-1,45 Prozent auf 6,81 GBP) und International Consolidated Airlines (-1,03 Prozent auf 4,31 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Glencore-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 11 187 290 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 254,282 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Die 3i-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at