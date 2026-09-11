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FTSE 100 im Blick 11.09.2026 17:58:49

Börse London in Grün: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen

Börse London in Grün: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen

Der FTSE 100 verbuchte am fünften Tag der Woche Zuwächse.

Zum Handelsende erhöhte sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,39 Prozent auf 10 650,44 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,183 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 10 608,95 Punkte an der Kurstafel, nach 10 608,92 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 714,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 602,13 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,67 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 11.08.2026, den Stand von 10 844,19 Punkten. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 11.06.2026, bei 10 303,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 297,58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,03 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 989,45 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Punkten.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell NatWest Group (+ 2,26 Prozent auf 6,98 GBP), Bank of Georgia Group (+ 2,17 Prozent auf 136,70 GBP), Barclays (+ 1,94 Prozent auf 4,94 GBP), Endeavour Mining (+ 1,93 Prozent auf 45,93 GBP) und Lloyds Banking Group (+ 1,88 Prozent auf 1,11 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen London Stock Exchange (LSE) (-3,22 Prozent auf 82,38 GBP), Sage (-2,22 Prozent auf 9,58 GBP), Smith Nephew (-1,66 Prozent auf 10,09 GBP), Next (-1,54 Prozent auf 146,85 GBP) und BAE Systems (-1,33 Prozent auf 18,98 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 67 382 311 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 309,660 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bank of Georgia Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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