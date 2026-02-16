Börse London in Grün: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich

Wie bereits am Vortag richtet sich der FTSE 100 auch am Montag in der Gewinnzone ein.

Der FTSE 100 springt im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,09 Prozent auf 10 456,25 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,053 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10 446,25 Punkte an der Kurstafel, nach 10 446,35 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 446,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10 475,45 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 16.01.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 235,29 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 698,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, stand der FTSE 100 bei 8 732,46 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 5,08 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 535,76 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit NatWest Group (+ 3,52 Prozent auf 6,01 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,25 Prozent auf 0,81 GBP), Prudential (+ 2,20 Prozent auf 10,93 GBP), Barclays (+ 2,11 Prozent auf 4,64 GBP) und Auto Trader Group (+ 2,07 Prozent auf 4,69 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Barratt Developments (-3,32 Prozent auf 3,76 GBP), Rio Tinto (-2,17 Prozent auf 70,31 GBP), Glencore (-2,08 Prozent auf 4,84 GBP), Fresnillo (-1,66 Prozent auf 37,94 GBP) und Frasers Group (-1,50 Prozent auf 6,90 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 3 081 328 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 269,611 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

In diesem Jahr weist die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,27 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at