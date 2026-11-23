Der FTSE 100 hält am Montag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Montag notiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,12 Prozent höher bei 10 358,37 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,123 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 10 345,90 Punkte an der Kurstafel, nach 10 346,34 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 340,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 10 373,88 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 690,36 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 10 816,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 539,71 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,09 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Halma (+ 2,03 Prozent auf 33,22 GBP), Fresnillo (+ 1,86 Prozent auf 21,91 GBP), Endeavour Mining (+ 1,51 Prozent auf 32,22 GBP), Bank of Georgia Group (+ 1,50 Prozent auf 122,00 GBP) und Melrose Industries (+ 1,36 Prozent auf 4,67 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Vodafone Group (-2,86 Prozent auf 1,05 GBP), Sage (-1,37 Prozent auf 11,13 GBP), Barratt Developments (-1,28 Prozent auf 3,08 GBP), Burberry (-1,25 Prozent auf 11,11 GBP) und WPP 2012 (-1,12 Prozent auf 3,90 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 582 923 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 252,041 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at