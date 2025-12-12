Börse London in Grün: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels im Plus

Der FTSE 100 bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Am Freitag steigt der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0,37 Prozent auf 9 739,34 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,778 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 703,19 Punkten in den Freitagshandel, nach 9 703,16 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 9 703,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 9 740,97 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,748 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 12.11.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 911,42 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 12.09.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 283,29 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 311,76 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 17,91 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Fresnillo (+ 3,65 Prozent auf 29,62 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 3,03 Prozent auf 103,55 GBP), Standard Chartered (+ 2,56 Prozent auf 17,61 GBP), Ashtead (+ 1,64 Prozent auf 50,92 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,64 Prozent auf 11,18 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Frasers Group (-1,51 Prozent auf 6,30 GBP), ConvaTec (-0,96 Prozent auf 2,27 GBP), Reckitt Benckiser (-0,86 Prozent auf 59,76 GBP), Whitbread (-0,83 Prozent auf 23,85 GBP) und AstraZeneca (-0,82 Prozent auf 134,84 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 860 013 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 238,886 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

2026 hat die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Legal General-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at