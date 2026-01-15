Flutter Entertainment Aktie
|Marktbericht
|
15.01.2026 12:27:04
Börse London in Grün: So performt der FTSE 100 am Donnerstagmittag
Am Donnerstag steht der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,45 Prozent im Plus bei 10 230,61 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,824 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 10 184,39 Punkte an der Kurstafel, nach 10 184,35 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10 243,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 173,53 Punkten verzeichnete.
FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,05 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 15.12.2025, den Stand von 9 751,31 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 15.10.2025, mit 9 424,75 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 301,13 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,81 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10 243,34 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 951,14 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Schroders (+ 6,53 Prozent auf 4,45 GBP), 3i (+ 4,98 Prozent auf 31,86 GBP), Centrica (+ 2,45 Prozent auf 1,81 GBP), Tesco (+ 2,25 Prozent auf 4,31 GBP) und Marks Spencer (+ 2,21 Prozent auf 3,63 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Burberry (-3,57 Prozent auf 12,83 GBP), Fresnillo (-2,23 Prozent auf 36,82 GBP), Flutter Entertainment (-2,06 Prozent auf 147,70 GBP), BP (-1,93 Prozent auf 4,35 GBP) und Compass Group (-1,83 Prozent auf 22,78 GBP).
Die teuersten FTSE 100-Konzerne
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 41 149 754 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 250,912 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick
In diesem Jahr hat die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent bei der Legal General-Aktie zu erwarten.
