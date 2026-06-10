Börse London in Grün: So performt der FTSE 100 am Mittwochnachmittag

Aktuell legen Börsianer in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der FTSE 100 springt im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,10 Prozent auf 10 237,55 Punkte an. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,972 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 10 227,38 Punkten, nach 10 227,33 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 127,60 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 253,03 Zähler.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der FTSE 100 10 233,07 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 412,24 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 853,08 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,88 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Flutter Entertainment (+ 4,14 Prozent auf 86,04 GBP), Frasers Group (+ 3,10 Prozent auf 7,64 GBP), Associated British Foods (+ 2,78 Prozent auf 19,42 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,74 Prozent auf 0,87 GBP) und DCC (+ 2,54 Prozent auf 61,52 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil RELX (-3,00 Prozent auf 25,24 GBP), Experian (-2,44 Prozent auf 25,55 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,82 Prozent auf 89,62 GBP), HSBC (-1,65 Prozent auf 12,90 GBP) und Pearson (-1,65 Prozent auf 11,36 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 51 587 984 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 273,121 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,45 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at