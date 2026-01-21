Börse London in Rot: FTSE 100 fällt mittags zurück

Am Mittwoch verliert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,09 Prozent auf 10 117,82 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,822 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,001 Prozent auf 10 126,88 Punkte an der Kurstafel, nach 10 126,78 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 136,45 Punkte, das Tagestief hingegen 10 105,53 Zähler.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 1,15 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 897,42 Punkten berechnet. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, bei 9 426,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, notierte der FTSE 100 bei 8 548,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,67 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 257,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Zählern erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Burberry (+ 5,05 Prozent auf 12,81 GBP), Rio Tinto (+ 4,89 Prozent auf 66,23 GBP), JD Sports Fashion (+ 4,11 Prozent auf 0,81 GBP), Glencore (+ 3,59 Prozent auf 4,99 GBP) und Diageo (+ 3,10 Prozent auf 16,81 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Experian (-5,42 Prozent auf 30,52 GBP), Ocado Group (-3,31 Prozent auf 2,60 GBP), Intermediate Capital Group (-3,20 Prozent auf 19,55 GBP), Rolls-Royce (-2,32 Prozent auf 12,51 GBP) und Admiral Group (-1,82 Prozent auf 30,20 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 20 458 905 Aktien gehandelt. Mit 247,029 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Die 3i-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

