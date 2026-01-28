Börse London in Rot: FTSE 100 fällt schlussendlich

Zum Handelsschluss bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,52 Prozent tiefer bei 10 154,43 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,815 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 10 207,63 Punkte an der Kurstafel, nach 10 207,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 10 144,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 225,52 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 0,111 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, mit 9 870,68 Punkten bewertet. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 28.10.2025, den Stand von 9 696,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 533,87 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,04 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 257,75 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Metlen Energy Metals (+ 6,73 Prozent auf 46,30 EUR), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 2,11 Prozent auf 12,36 GBP), DCC (+ 1,79 Prozent auf 46,62 GBP), BT Group (+ 1,36 Prozent auf 1,90 GBP) und RS Group (+ 1,31 Prozent auf 6,59 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Smiths (-3,29 Prozent auf 25,30 GBP), Rolls-Royce (-2,58 Prozent auf 12,08 GBP), GSK (-2,42 Prozent auf 18,18 GBP), Experian (-2,37 Prozent auf 27,19 GBP) und Halma (-2,35 Prozent auf 35,68 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Vodafone Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 66 655 478 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 245,512 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,09 zu Buche schlagen. Mit 8,52 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

