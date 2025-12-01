Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|FTSE 100-Entwicklung
|
01.12.2025 17:59:05
Börse London in Rot: FTSE 100 fällt schlussendlich zurück
Am Montag beendete der FTSE 100 den Handel nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 9 702,53 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,795 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 720,55 Punkten in den Montagshandel, nach 9 720,51 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 9 686,88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 9 735,35 Punkten lag.
FTSE 100-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 9 717,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 196,34 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, einen Stand von 8 287,30 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 17,46 Prozent nach oben. Bei 9 930,09 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 544,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im FTSE 100
Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 7,06 Prozent auf 28,20 GBP), Reckitt Benckiser (+ 2,43 Prozent auf 59,94 GBP), Burberry (+ 2,33 Prozent auf 11,66 GBP), Antofagasta (+ 2,25 Prozent auf 28,20 GBP) und Rentokil Initial (+ 1,51 Prozent auf 4,23 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Melrose Industries (-4,64 Prozent auf 5,67 GBP), Ocado Group (-3,63 Prozent auf 1,78 GBP), 3i (-3,61 Prozent auf 30,44 GBP), Rolls-Royce (-2,90 Prozent auf 10,37 GBP) und BAE Systems (-2,48 Prozent auf 16,10 GBP) unter Druck.
Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 62 144 759 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 246,736 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,67 zu Buche schlagen. Mit 8,83 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|34,60
|-3,35%
|Antofagasta plc
|31,59
|1,87%
|Associated British Foods plc
|23,80
|-2,46%
|AstraZeneca PLC
|159,20
|-0,19%
|BAE Systems plc
|18,27
|-2,97%
|Burberry plc
|12,92
|-0,46%
|Fresnillo PLC
|32,34
|7,44%
|Legal & General plc
|2,81
|-1,06%
|Lloyds Banking Group
|1,10
|-1,35%
|Melrose Industries PLC Registered Shs
|6,47
|-4,06%
|Ocado Group PLC
|2,03
|-0,69%
|Reckitt Benckiser Plc
|68,06
|2,10%
|Rentokil Initial PlcShs
|4,74
|0,02%
|Rolls-Royce Plc
|11,88
|-2,94%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|9 702,53
|-0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.