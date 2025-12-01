Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Legal & General Aktie

Legal & General für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100-Entwicklung 01.12.2025 17:59:05

Börse London in Rot: FTSE 100 fällt schlussendlich zurück

Börse London in Rot: FTSE 100 fällt schlussendlich zurück

Der FTSE 100 zeigte sich zum Handelsende kaum verändert.

Am Montag beendete der FTSE 100 den Handel nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 9 702,53 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,795 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 720,55 Punkten in den Montagshandel, nach 9 720,51 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 9 686,88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 9 735,35 Punkten lag.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 9 717,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 196,34 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, einen Stand von 8 287,30 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 17,46 Prozent nach oben. Bei 9 930,09 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 544,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 7,06 Prozent auf 28,20 GBP), Reckitt Benckiser (+ 2,43 Prozent auf 59,94 GBP), Burberry (+ 2,33 Prozent auf 11,66 GBP), Antofagasta (+ 2,25 Prozent auf 28,20 GBP) und Rentokil Initial (+ 1,51 Prozent auf 4,23 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Melrose Industries (-4,64 Prozent auf 5,67 GBP), Ocado Group (-3,63 Prozent auf 1,78 GBP), 3i (-3,61 Prozent auf 30,44 GBP), Rolls-Royce (-2,90 Prozent auf 10,37 GBP) und BAE Systems (-2,48 Prozent auf 16,10 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 62 144 759 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 246,736 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,67 zu Buche schlagen. Mit 8,83 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten

Analysen zu Legal & General plcmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 34,60 -3,35% 3i plc
Antofagasta plc 31,59 1,87% Antofagasta plc
Associated British Foods plc 23,80 -2,46% Associated British Foods plc
AstraZeneca PLC 159,20 -0,19% AstraZeneca PLC
BAE Systems plc 18,27 -2,97% BAE Systems plc
Burberry plc 12,92 -0,46% Burberry plc
Fresnillo PLC 32,34 7,44% Fresnillo PLC
Legal & General plc 2,81 -1,06% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,10 -1,35% Lloyds Banking Group
Melrose Industries PLC Registered Shs 6,47 -4,06% Melrose Industries PLC Registered Shs
Ocado Group PLC 2,03 -0,69% Ocado Group PLC
Reckitt Benckiser Plc 68,06 2,10% Reckitt Benckiser Plc
Rentokil Initial PlcShs 4,74 0,02% Rentokil Initial PlcShs
Rolls-Royce Plc 11,88 -2,94% Rolls-Royce Plc

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 702,53 -0,18%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:02 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
17:08 Die Top 20 der größten europäischen Banken
16:24 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen