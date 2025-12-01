Börse London in Rot: FTSE 100 fällt schlussendlich zurück

Am Montag beendete der FTSE 100 den Handel nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 9 702,53 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,795 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 720,55 Punkten in den Montagshandel, nach 9 720,51 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 9 686,88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 9 735,35 Punkten lag.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 9 717,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 196,34 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, einen Stand von 8 287,30 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 17,46 Prozent nach oben. Bei 9 930,09 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 544,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 7,06 Prozent auf 28,20 GBP), Reckitt Benckiser (+ 2,43 Prozent auf 59,94 GBP), Burberry (+ 2,33 Prozent auf 11,66 GBP), Antofagasta (+ 2,25 Prozent auf 28,20 GBP) und Rentokil Initial (+ 1,51 Prozent auf 4,23 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Melrose Industries (-4,64 Prozent auf 5,67 GBP), Ocado Group (-3,63 Prozent auf 1,78 GBP), 3i (-3,61 Prozent auf 30,44 GBP), Rolls-Royce (-2,90 Prozent auf 10,37 GBP) und BAE Systems (-2,48 Prozent auf 16,10 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 62 144 759 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 246,736 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,67 zu Buche schlagen. Mit 8,83 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

