Kursentwicklung 09.12.2025 09:29:07

Börse London in Rot: FTSE 100 fällt zum Handelsstart

Börse London in Rot: FTSE 100 fällt zum Handelsstart

Der FTSE 100 fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Dienstag verbucht der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE Verluste in Höhe von 0,11 Prozent auf 9 634,67 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,788 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 645,10 Punkten in den Dienstagshandel, nach 9 645,09 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 634,41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 9 659,97 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 682,57 Punkten berechnet. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, bei 9 242,53 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, bei 8 352,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 16,64 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 544,83 Zählern.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit BAE Systems (+ 2,07 Prozent auf 17,26 GBP), WPP 2012 (+ 1,91 Prozent auf 3,04 GBP), 3i (+ 1,78) Prozent auf 32,51 GBP), Flutter Entertainment (+ 1,42 Prozent auf 160,45 GBP) und AstraZeneca (+ 1,12 Prozent auf 137,30 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil BAT (-4,17 Prozent auf 41,37 GBP), Antofagasta (-2,64 Prozent auf 28,80 GBP), Fresnillo (-2,01 Prozent auf 26,38 GBP), Tesco (-2,01 Prozent auf 4,41 GBP) und Smith Nephew (-1,78 Prozent auf 12,43 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 1 246 827 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 241,200 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,74 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

