Börse London in Rot: FTSE 100 gibt nach

Am vierten Tag der Woche halten sich die Anleger in London zurück.

Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,02 Prozent leichter bei 10 470,20 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,892 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 10 472,17 Punkte an der Kurstafel, nach 10 472,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 455,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 535,76 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,968 Prozent. Vor einem Monat, am 12.01.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 140,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.11.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 911,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.02.2025, lag der FTSE 100 bei 8 807,44 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 5,22 Prozent. Bei 10 535,76 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. 9 951,14 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Schroders (+ 28,67 Prozent auf 5,88 GBP), RELX (+ 3,97 Prozent auf 20,93 GBP), Ocado Group (+ 3,59) Prozent auf 2,25 GBP), Admiral Group (+ 3,37 Prozent auf 28,22 GBP) und Intermediate Capital Group (+ 2,98 Prozent auf 17,29 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Rentokil Initial (-4,59 Prozent auf 4,51 GBP), Prudential (-4,52 Prozent auf 11,09 GBP), BP (-2,59 Prozent auf 4,61 GBP), Land Securities Group (-2,39 Prozent auf 6,55 GBP) und Compass Group (-2,00 Prozent auf 20,05 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 45 629 375 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 257,529 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Im FTSE 100 verzeichnet die WPP 2012-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at