Tesco Aktie
WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862
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12.08.2026 16:00:32
Börse London in Rot: FTSE 100 gibt nach
Am Mittwoch bewegt sich der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,14 Prozent leichter bei 10 829,42 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,253 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 10 844,19 Punkte an der Kurstafel, nach 10 844,19 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 809,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 863,81 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,657 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 497,29 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 265,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, lag der FTSE 100 bei 9 147,81 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 8,83 Prozent. Bei 10 989,45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. 9 670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im FTSE 100 aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Admiral Group (+ 3,44 Prozent auf 38,48 GBP), Fresnillo (+ 3,09 Prozent auf 30,39 GBP), Halma (+ 2,44) Prozent auf 38,09 GBP), Endeavour Mining (+ 2,27 Prozent auf 42,78 GBP) und 3i (+ 2,26 Prozent auf 28,04 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Burberry (-4,06 Prozent auf 11,23 GBP), Marks Spencer (-3,41 Prozent auf 3,88 GBP), Reckitt Benckiser Group (-3,14 Prozent auf 51,18 GBP), Tesco (-2,60 Prozent auf 4,50 GBP) und IG Group (-2,30 Prozent auf 13,58 GBP).
Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 29 194 793 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 307,060 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick
Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
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|Burberry plc
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|Endeavour Mining PLC
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|Lloyds Banking Group
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|Tesco PLC
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