Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 2,95 Prozent tiefer bei 10 462,45 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,175 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent fester bei 10 780,25 Punkten in den Handel, nach 10 780,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 780,25 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 445,54 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 03.02.2026, bei 10 314,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 692,07 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 03.03.2025, den Stand von 8 871,31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,14 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Smith Nephew (+ 2,97 Prozent auf 13,52 GBP), Flutter Entertainment (+ 0,93 Prozent auf 78,14 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 0,72 Prozent auf 12,58 GBP), BP (+ 0,13 Prozent auf 4,89 GBP) und Beazley (-0,08 Prozent auf 12,90 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Intertek (-16,20 Prozent auf 39,74 GBP), International Consolidated Airlines (-8,41 Prozent auf 3,67 GBP), Antofagasta (-7,62 Prozent auf 38,41 GBP), Fresnillo (-6,60 Prozent auf 38,48 GBP) und HSBC (-5,86 Prozent auf 12,54 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 76 728 763 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 270,755 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 4,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at