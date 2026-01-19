Börse London in Rot: FTSE 100 gibt zum Start des Montagshandels nach

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,25 Prozent tiefer bei 10 209,88 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,844 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 10 235,31 Punkte an der Kurstafel, nach 10 235,29 Punkten am Vortag.

Bei 10 183,42 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 235,31 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 19.12.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 897,42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 9 354,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, bei 8 505,22 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,60 Prozent. Bei 10 257,75 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 951,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Fresnillo (+ 4,81 Prozent auf 39,26 GBP), BAE Systems (+ 1,72 Prozent auf 21,24 GBP), Severn Trent (+ 1,13 Prozent auf 28,67 GBP), Tesco (+ 0,95 Prozent auf 4,26 GBP) und J Sainsbury (+ 0,76 Prozent auf 3,17 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Flutter Entertainment (-3,08 Prozent auf 140,10 GBP), Ocado Group (-2,41 Prozent auf 2,75 GBP), Ashtead (-2,34 Prozent auf 51,78 GBP), Smith Nephew (-2,27 Prozent auf 12,08 GBP) und JD Sports Fashion (-2,26 Prozent auf 0,80 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 7 238 433 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 250,889 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,23 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,35 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at