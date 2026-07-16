Börse London in Rot: FTSE 100 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Um 15:40 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,49 Prozent auf 10 464,17 Punkte zurück. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,178 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,009 Prozent schwächer bei 10 514,96 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10 515,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 447,55 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 517,01 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der FTSE 100 bereits um 0,323 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 16.06.2026, den Wert von 10 494,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 589,99 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8 926,55 Punkte.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,16 Prozent zu. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Diploma (+ 5,02 Prozent auf 71,10 GBP), Metlen Energy Metals (+ 3,50 Prozent auf 43,18 EUR), Spirax-Sarco Engineering (+ 3,01 Prozent auf 68,50 GBP), Weir Group (+ 2,91 Prozent auf 24,78 GBP) und Kingfisher (+ 2,35 Prozent auf 2,92 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen StJamess Place (-7,56 Prozent auf 11,13 GBP), Antofagasta (-4,19 Prozent auf 35,85 GBP), Fresnillo (-3,18 Prozent auf 24,35 GBP), Endeavour Mining (-2,87 Prozent auf 34,13 GBP) und Centrica (-2,67 Prozent auf 1,71 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 63 376 783 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 302,214 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at