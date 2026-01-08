Börse London in Rot: FTSE 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der FTSE 100 fällt am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Donnerstag verbucht der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 0,24 Prozent auf 10 024,51 Punkte. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,823 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent höher bei 10 048,36 Punkten, nach 10 048,21 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 9 995,91 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 048,67 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 0,734 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 645,09 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.10.2025, den Wert von 9 548,87 Punkten. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 08.01.2025, einen Wert von 8 251,03 Punkten auf.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit BAE Systems (+ 5,66 Prozent auf 20,35 GBP), Rolls-Royce (+ 2,03 Prozent auf 12,85 GBP), Diageo (+ 1,05 Prozent auf 15,94 GBP), Pershing Square (+ 0,96 Prozent auf 46,48 GBP) und Marks Spencer (+ 0,76 Prozent auf 3,31 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Associated British Foods (-10,34 Prozent auf 19,29 GBP), Tesco (-5,03 Prozent auf 4,30 GBP), J Sainsbury (-3,86 Prozent auf 3,24 GBP), Antofagasta (-2,24 Prozent auf 33,11 GBP) und Burberry (-1,94 Prozent auf 13,14 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 2 214 898 Aktien gehandelt. Mit 250,668 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Die 3i-Aktie präsentiert mit 4,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 8,47 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at