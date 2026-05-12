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Kursentwicklung im Fokus 12.05.2026 09:29:22

Börse London in Rot: FTSE 100 legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Börse London in Rot: FTSE 100 legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Der FTSE 100 kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Um 09:10 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 1,13 Prozent tiefer bei 10 153,37 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,935 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,017 Prozent stärker bei 10 271,17 Punkten, nach 10 269,43 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10 152,05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 271,17 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 10 600,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 402,44 Punkte taxiert. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 12.05.2025, einen Stand von 8 604,98 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,03 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern erreicht.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Intertek (+ 4,92 Prozent auf 52,25 GBP), International Consolidated Airlines (+ 1,07 Prozent auf 4,14 GBP), BP (+ 0,83 Prozent auf 5,44 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,81 Prozent auf 31,53 GBP) und IMI (+ 0,73 Prozent auf 27,78 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil WPP 2012 (-4,55 Prozent auf 2,58 GBP), NatWest Group (-4,40 Prozent auf 5,56 GBP), Ocado Group (-4,29 Prozent auf 1,87 GBP), Lloyds Banking Group (-4,18 Prozent auf 0,94 GBP) und Barclays (-3,86 Prozent auf 4,13 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 8 632 797 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 261,459 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,73 zu Buche schlagen. Mit 8,88 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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