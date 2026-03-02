Schroders Aktie

Schroders für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DRRR / ISIN: GB00BP9LHF23

Kursverlauf 02.03.2026 12:27:03

Börse London in Rot: FTSE 100 leichter

Börse London in Rot: FTSE 100 leichter

Der FTSE 100 zeigt sich am ersten Tag der Woche im Minus.

Um 12:08 Uhr steht im LSE-Handel ein Minus von 1,00 Prozent auf 10 801,04 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,158 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,004 Prozent auf 10 910,98 Punkte an der Kurstafel, nach 10 910,55 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 794,75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 910,98 Einheiten.

FTSE 100 auf Jahressicht

Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 02.02.2026, bei 10 341,56 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 02.12.2025, den Stand von 9 701,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 809,74 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,54 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 951,14 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell BAE Systems (+ 5,07 Prozent auf 22,19 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,05 Prozent auf 31,37 GBP), BP (+ 1,73 Prozent auf 4,86 GBP), Bunzl (+ 1,37 Prozent auf 22,24 GBP) und Airtel Africa (+ 1,15 Prozent auf 3,53 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Informa (-6,51 Prozent auf 7,84 GBP), Croda International (-6,04 Prozent auf 29,07 GBP), International Consolidated Airlines (-5,88 Prozent auf 3,99 GBP), Ocado Group (-5,64 Prozent auf 1,98 GBP) und Barclays (-4,87 Prozent auf 4,31 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 42 532 792 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 274,770 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Die 3i-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,19 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Schroders PLC Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu BAE Systems plc

mehr Analysen
13.01.26 BAE Systems Hold Deutsche Bank AG
18.10.24 BAE Systems Hold Jefferies & Company Inc.
12.04.24 BAE Systems Buy Deutsche Bank AG
