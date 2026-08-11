HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
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11.08.2026 12:26:49
Börse London in Rot: FTSE 100 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer
Um 12:09 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,14 Prozent tiefer bei 10 847,28 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,264 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,003 Prozent stärker bei 10 862,85 Punkten, nach 10 862,50 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 877,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 10 825,39 Einheiten.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 497,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 269,43 Punkte. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 129,71 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,01 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit BP (+ 1,79 Prozent auf 5,34 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,61 Prozent auf 33,51 GBP), IG Group (+ 1,10 Prozent auf 13,75 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 0,88 Prozent auf 14,17 GBP) und Bank of Georgia Group (+ 0,80 Prozent auf 126,00 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Spirax-Sarco Engineering (-6,80 Prozent auf 71,30 GBP), Legal General (-4,29 Prozent auf 2,98 GBP), M&G (-3,48 Prozent auf 3,50 GBP), Standard Life (-2,63 Prozent auf 9,08 GBP) und Prudential (-2,30 Prozent auf 10,19 GBP).
Die teuersten FTSE 100-Unternehmen
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 22 283 341 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 307,587 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf
2026 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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