Börse London in Rot: FTSE 100 präsentiert sich schwächer

Der FTSE 100 zeigt sich am fünften Tag der Woche wenig verändert.

Am Freitag verbucht der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 0,08 Prozent auf 10 394,08 Punkte. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,059 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 10 402,48 Punkten in den Freitagshandel, nach 10 402,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 380,87 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 447,08 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,234 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 137,35 Punkten auf. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, bei 9 807,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 764,72 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,45 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 535,76 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit RELX (+ 9,11 Prozent auf 22,39 GBP), Experian (+ 6,40 Prozent auf 25,62 GBP), WPP 2012 (+ 5,24 Prozent auf 2,73 GBP), 3i (+ 3,95 Prozent auf 33,98 GBP) und Melrose Industries (+ 3,50 Prozent auf 6,45 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Flutter Entertainment (-6,01 Prozent auf 98,64 GBP), NatWest Group (-4,27 Prozent auf 5,70 GBP), Barclays (-4,03 Prozent auf 4,45 GBP), Entain (-3,02 Prozent auf 5,77 GBP) und HSBC (-2,76 Prozent auf 12,32 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 119 376 285 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 263,775 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die WPP 2012-Aktie weist mit 4,55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

