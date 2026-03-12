Börse London in Rot: FTSE 100 präsentiert sich schwächer

Der FTSE 100 gibt am Nachmittag nach.

Um 15:40 Uhr gibt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,67 Prozent auf 10 284,18 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,017 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 10 353,81 Punkten, nach 10 353,77 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 355,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 268,60 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,008 Prozent. Vor einem Monat, am 12.02.2026, wies der FTSE 100 10 402,44 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 649,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8 540,97 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,35 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Rentokil Initial (+ 3,89 Prozent auf 4,86 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 3,06 Prozent auf 86,82 GBP), Sage (+ 3,06 Prozent auf 8,55 GBP), Flutter Entertainment (+ 3,06 Prozent auf 82,96 GBP) und BAE Systems (+ 3,05 Prozent auf 22,96 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen HSBC (-6,95 Prozent auf 11,84 GBP), Barclays (-5,84 Prozent auf 3,86 GBP), M&G (-5,02 Prozent auf 2,86 GBP), Standard Chartered (-4,86 Prozent auf 15,80 GBP) und NatWest Group (-3,73 Prozent auf 5,66 GBP) unter Druck.

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 42 598 149 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 260,340 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Die 3i-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at