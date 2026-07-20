Börse London in Rot: FTSE 100 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Der FTSE 100 fiel im LSE-Handel letztendlich um 0,71 Prozent auf 10 524,76 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,184 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 10 600,27 Punkte an der Kurstafel, nach 10 600,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 10 600,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 512,76 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 363,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.04.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 609,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wies der FTSE 100 8 992,12 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,76 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Computacenter (+ 5,55 Prozent auf 48,34 GBP), Diploma (+ 1,80 Prozent auf 73,70 GBP), Experian (+ 1,58 Prozent auf 27,62 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,38 Prozent auf 0,88 GBP) und BP (+ 0,93 Prozent auf 5,22 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Persimmon (-3,77 Prozent auf 10,47 GBP), Airtel Africa (-3,29 Prozent auf 3,35 GBP), Barratt Developments (-3,17 Prozent auf 2,84 GBP), Kingfisher (-3,16 Prozent auf 2,95 GBP) und 3i (-2,48 Prozent auf 25,12 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 88 170 580 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 301,770 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at