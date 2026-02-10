Börse London in Rot: FTSE 100 sackt zum Ende des Dienstagshandels ab

Zum Handelsschluss stand im LSE-Handel ein Minus von 0,31 Prozent auf 10 353,84 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,899 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent leichter bei 10 386,22 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10 386,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10 402,19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 330,81 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 124,60 Punkte taxiert. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 10.11.2025, mit 9 787,15 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 767,80 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 4,05 Prozent. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 481,54 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 951,14 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Croda International (+ 9,40 Prozent auf 32,01 GBP), WPP 2012 (+ 5,44 Prozent auf 2,83 GBP), Coca-Cola HBC (+ 4,68 Prozent auf 44,78 GBP), Barratt Developments (+ 3,62 Prozent auf 3,89 GBP) und Burberry (+ 3,40 Prozent auf 12,16 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil BP (-6,13 Prozent auf 4,48 GBP), Standard Chartered (-5,74 Prozent auf 17,90 GBP), Antofagasta (-4,45 Prozent auf 36,48 GBP), StJamess Place (-3,53 Prozent auf 14,49 GBP) und Hiscox (-3,26 Prozent auf 14,55 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 168 455 031 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 257,490 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

In diesem Jahr hat die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

