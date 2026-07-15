Börse London in Rot: FTSE 100 schlussendlich schwächer

Der FTSE 100 zeigte sich am dritten Tag der Woche wenig verändert.

Am Mittwoch ging der FTSE 100 den Handel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 10 515,92 Punkten aus dem Mittwochshandel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,147 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 10 529,05 Punkte an der Kurstafel, nach 10 529,39 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 546,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 10 443,59 Einheiten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,170 Prozent. Vor einem Monat, am 15.06.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 430,62 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 559,58 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 938,32 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 5,68 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Intermediate Capital Group (+ 5,53 Prozent auf 18,89 GBP), StJamess Place (+ 4,29 Prozent auf 12,04 GBP), Barratt Developments (+ 4,28 Prozent auf 2,90 GBP), Persimmon (+ 3,85 Prozent auf 10,93 GBP) und Entain (+ 3,54 Prozent auf 5,74 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Vodafone Group (-3,90 Prozent auf 1,12 GBP), Anglo American (-3,35 Prozent auf 35,47 GBP), Airtel Africa (-3,26 Prozent auf 3,38 GBP), Fresnillo (-3,08 Prozent auf 25,15 GBP) und Antofagasta (-2,63 Prozent auf 37,42 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 71 711 399 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 294,657 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at