Börse London in Rot: FTSE 100 schwächelt am Donnerstagnachmittag

Um 15:41 Uhr verliert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,13 Prozent auf 10 035,36 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,823 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10 048,36 Punkte an der Kurstafel, nach 10 048,21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10 048,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 9 995,91 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,843 Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 645,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 548,87 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, wurde der FTSE 100 auf 8 251,03 Punkte taxiert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit BAE Systems (+ 6,49 Prozent auf 20,51 GBP), Coca-Cola HBC (+ 4,58 Prozent auf 38,82 GBP), Marks Spencer (+ 2,83 Prozent auf 3,38 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 1,66 Prozent auf 1,68 GBP) und Diageo (+ 1,65 Prozent auf 16,03 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Associated British Foods (-13,90 Prozent auf 18,52 GBP), Tesco (-6,58 Prozent auf 4,23 GBP), Glencore (-2,72 Prozent auf 4,11 GBP), Kingfisher (-2,64 Prozent auf 3,21 GBP) und 3i (-2,58 Prozent auf 30,99 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 22 223 584 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 250,668 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,86 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

