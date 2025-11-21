Börse London in Rot: FTSE 100 schwächelt am Freitagnachmittag

Der FTSE 100 zeigt sich am Freitag wenig verändert.

Am Freitag verbucht der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 0,08 Prozent auf 9 519,80 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,715 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9 527,68 Punkten in den Freitagshandel, nach 9 527,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 9 423,90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 9 532,85 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 1,84 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 21.10.2025, den Wert von 9 426,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, wies der FTSE 100 9 309,20 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, lag der FTSE 100 bei 8 149,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 15,25 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Frasers Group (+ 4,67 Prozent auf 7,17 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 4,08 Prozent auf 86,70 GBP), Barratt Developments (+ 3,47 Prozent auf 3,78 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 3,21 Prozent auf 1,70 GBP) und Experian (+ 3,03 Prozent auf 33,37 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Melrose Industries (-4,45 Prozent auf 5,80 GBP), Antofagasta (-4,19 Prozent auf 25,36 GBP), Glencore (-3,88 Prozent auf 3,36 GBP), Rolls-Royce (-3,29 Prozent auf 10,44 GBP) und JD Sports Fashion (-3,03 Prozent auf 0,75 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 40 330 117 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 238,892 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,84 erwartet. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

